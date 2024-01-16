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إلتماس أحكام تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا لأعضاء من حركة "الماك" الإرهابية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:36     الفئـة : الجـزائـر
إلتماس أحكام تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا لأعضاء من حركة &quot;الماك&quot; الإرهابية

الجزائر- إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) تسليط عقوبات تتراوح ما بين المؤبد و 15 سنة سجنا نافذا في حق 24 شخصا ينتمون إلى حركة "الماك" الإرهابية تمت متابعتهم بإرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

و بخصوص المتهمين ال7 الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم المدعو فرحات مهني، فإن ممثل الحق العام سيقدم إلتماساته بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين الحاضرين.

و خلال مرافعته، أكد ممثل الحق العام أن هذه "المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية"، كما قامت بجمع كمية معتبرة من "الأسلحة والذخيرة".

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و قد تبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة أن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي تدعى "تمزغا إسرائيل" وكانوا في إتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب إستقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية.

للإشارة، فإن المحاكمة تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين قبل الشروع في المداولة والنطق بالحكم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 18:23
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إلتماس أحكام تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا لأعضاء من حركة "الماك" الإرهابية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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