و قد حضر الإستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام, وزير السكن والعمران والمدينة, السيد طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, وفقا للمصدر ذاته.
رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:10 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية، السيد ليو غيوزهونغ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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