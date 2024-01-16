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رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:10     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية

الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية، السيد ليو غيوزهونغ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و قد حضر الإستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام, وزير السكن والعمران والمدينة, السيد طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, وفقا للمصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:15
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رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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