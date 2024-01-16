بتكليف من رئيس الجمهورية,عطاف يحل بأوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز -

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0) -

إلتماس أحكام تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا لأعضاء من حركة الماك الإرهابية -

رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية -

الإصلاح الميزانياتي الجاري مبني على نجاعة وشفافية التسيير المالي -

عون يستقبل رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة -

العدالة أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة -

وزير خارجية موريتانيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني -

كأس افريقيا 2023 : الجزائر- انغولا 1-1 : الخضر يضعون انفسهم تحت الضغط -

طبي يؤكد حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور -

منظمة الصحة العالمية: 93 بالمئة من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة -

مكافحة الفساد: تنصيب لجنة الشبكة الجزائرية للشفافية نراكم -

محكمة الدار البيضاء: انطلاق محاكمة جماعة حركة الماك الارهابية -

محروقات: الاستهلاك الوطني للمواد البترولية يرتفع لأكثر من 18 مليون طن خلال 2023 -

نشطاء يقتحمون البرلمان النمساوي وينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة -

مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة -

إطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشارة الرسمية المخلدة للذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية -

حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 1114 آخرين خلال أسبوع -