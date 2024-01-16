العدالة أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة

و في ختام جلسة علنية للمجلس خصصت للمصادقة على نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, ذكر السيد قوجيل أن "ثمة العديد من الصعوبات التي تواجهها العدالة, إلا أنها تبقى متجذرة ومبنية على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف واحترام قوانين الجمهورية, وهي أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

و دعا في ذات السياق, إلى "ضرورة التعمق في قراءة دستور الفاتح نوفمبر 2020 والتمعن فيه, كونه يبرز مكانة العدالة باعتبارها أحد أهم مفاصل الدولة, وتتميز بالاستقلالية المطلقة, فضلا عن كون أحكامها صادرة باسم الشعب", مبرزا أن "الدولة للجميع والعدالة للجميع أيضا دون أي تمييز, وهو مبدأ منبثق عن بيان الفاتح نوفمبر 1954 +من الشعب وإلى الشعب+".

كما عرج رئيس مجلس الأمة على بعض مستجدات الراهن الدولي, مذكرا بمواقف الجزائر "المشرفة دوليا اتجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية, و القضايا العادلة الأخرى في العالم".