وزير خارجية موريتانيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده

الجزائر- أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، يوم الثلاثاء، عمق العلاقات "الضاربة في القدم" والمبنية على "الدم والتاريخ" بين الجزائر وموريتانيا.

و في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أوضح السيد مرزوك أن اللقاء شكل "فرصة لتثمين العلاقات الثنائية الضاربة في القدم، والتي لها جذور ترتكز على الدم والتاريخ بين الشعبين الشقيقين".

و أشار الى أنه أبلغ الرئيس تبون "تحيات أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني" وأن الرئيس تبون حمله بدوره "تحياته الى أخيه الرئيس الموريتاني".

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و أضاف السيد مرزوك أن رئيس الجمهورية أكد له "حرص الجزائر, شعبا وحكومة, على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".

للإشارة, حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان.