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المجلس الشعبي الوطني: يوم برلماني حول الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني غدا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 15:57     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - تنظم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، يوما برلمانيا تحت عنوان: "الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني"، حسبما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للمجلس.

و سيفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, أشغال هذا اليوم البرلماني بقاعة محاضرات ولاية الجزائر, متبوعا بمداخلات لمختصين قانونيين لإلقاء محاضرات تتناول الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني من عديد الجوانب.

و حسب ذات المصدر, تتمحور المحاضرات المبرمجة حول "الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر: قراءة في المفاهيم والمؤشرات", "تحقيق الأمن القانوني بين ضرورة التقييم والتقويم", و "ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية".

كما سيتم التطرق إلى محاور تتعلق ب "التكامل بين البرلمان والحكومة كآلية لتحقيق جودة التشريع: قراءة في أحكام القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم", "تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية", وكذا "دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية".

و ستتبع المداخلات --مثلما أشار إليه البيان-- بإجراء مناقشة عامة بمشاركة المدعوين يعقبها تكريم عدد من الأساتذة المحاضرين وذلك قبل إصدار جملة من التوصيات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 16:48
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المجلس الشعبي الوطني: يوم برلماني حول الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني غدا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 15:57     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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