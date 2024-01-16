رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

و قد حضر الإستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
و قد حضر الإستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان.