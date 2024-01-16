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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 15:14     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.


و قد حضر الإستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان.

 

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 16:51
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 15:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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