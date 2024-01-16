رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.