الفريق أول السعيد شنقريحة يتفقد القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير بوهران  

الجزائر - تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مساء أمس الاثنين، القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير بوهران، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثانية، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة لزيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الاثنين 15 جانفي 2024 إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير، أين كان في استقباله السيد اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية".

وخلال هذه الزيارة، "استمع السيد الفريق أول إلى عرض قدمه السيد اللواء قائد القوات البحرية، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية قبل أن يقوم بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة ويطلع على سير المشاريع قيد الانجاز وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح".

بعدها، "أشرف السيد الفريق أول على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين ووقف على وضعها حيز الخدمة قبل أن يقوم بتفتيش ومعاينة هذا الإنجاز الجديد الذي تدعمت به قواتنا البحرية في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، حيث طاف بمختلف أقسام السفينة، واطلع عن كثب على جميع أجزائها واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها، قدمها له الفريق المكلف بالإنجاز"، حسب ذات المصدر.

وبهذه المناسبة، "هنأ السيد الفريق أول كافة المستخدمين المشاركين في هذا الانجاز الهام، مسديا جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين حول ضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها".

بدورهم، "عبر أعضاء الفريق المكلف بتصنيع القاطرة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية لأسطول قواتنا البحرية قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية مع السيد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.