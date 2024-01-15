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رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان" يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصداقة اليابانية مع الاتحاد الإفريقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 19:59     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة &quot;الجزائر-اليابان&quot; يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصداقة اليابانية مع الاتحاد الإفريقي

الجزائر- استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان", كمال بلخضر, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة,  وفدا عن المجموعة البرلمانية للصداقة اليابانية مع الاتحاد الإفريقي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير اليابان لدى الجزائر, السيد كونو أكيرا, "واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ فترة الثورة التحريرية", وكذا "سبل تطوير التعاون الثنائي وبالأخص على الصعيد البرلماني".

ولدى التطرق إلى ملفات الاستثمار, أكد السيد بلخضر أن "الجزائر تتطلع في إطار شراكة مربحة لجميع الأطراف, للاستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها لمواصلة جهودها الرامية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة والتحرر من التبعية لعوائد المحروقات", مشيرا إلى أن "الجزائر تعتبر ثالث شريك لليابان في القارة الإفريقية".

كما شكل اللقاء --يضيف البيان-- "فرصة لاستعراض عدد من الملفات الراهنة على غرار الأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية", حيث أكد السيد بلخضر "حرص الجزائر على دعم القضايا العادلة وتمسكها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصها على تسوية النزاعات بالطرق السلمية".

من جهته, عبر الجانب الياباني عن "ارتياحه لحسن العلاقات التي تربط البلدين, وما يطبعها من احترام متبادل", معربا عن "أمله في تعزيزها والدفع بها إلى ما يخدم المصالح المشتركة, خدمة للشعبين الياباني والجزائري".

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 20:08
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رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان" يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصداقة اليابانية مع الاتحاد الإفريقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 19:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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