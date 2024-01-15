المجلس الشعبي الوطني: وزير الشؤون الدينية يقدم عرضا أمام لجنة المالية والميزانية

الجزائر- قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

في مستهل العرض، أشار الوزير الى أن "الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2021 بلغت 27.453.234.000 دج" وأن الوزارة استفادت من "اعتماد مالي إضافي قدر بـ 1.400.000.00 دج خصص لإعانة المركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة والتكفل بعملية الادماج المهني لحاملي الشهادات ولفائدة النشاط الدولي وكذا تغطية نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة الجالية الوطنية بالخارج".

وكشف السيد بلمهدي أن "الاعتمادات المدفوعة والمستهلكة بلغت 27.982.285.325 دج، أي بنسبة 96.98 % من مجموع الاعتمادات المرصدة".

وبخصوص نفقات التجهيز بعنوان نفس السنة، أوضح الوزير أنها "بلغت 650.000.00 دج وخصصت لإعادة تقييم دراسة وإنجاز مقر الوزارة وعملية إنجاز شبكة الانترنت بالوزارة والمصالح اللامركزية".