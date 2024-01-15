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رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 17:59     الفئـة : الجـزائـر
رئيس حزب &quot;صوت الشعب&quot; يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

الجزائر- أكد رئيس حزب "صوت الشعب"، السيد لمين عصماني، يوم الإثنين، على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية في إطار المسعى المتواصل لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والإهتمام الذي يوليه لهذه الفئة.

و في تصريح له عقب استقباله بطلب منه, من طرف رئيس الجمهورية, أوضح السيد عصماني أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "مسألة انخراط الشباب في العملية السياسية من أجل حماية وصون الوطن", مشيدا ب "عزم الرئيس تبون على مواصلة هذا المسعى من خلال إسناد المسؤوليات للشباب كثقافة جديدة".

كما أشار, في سياق ذي صلة, إلى ضرورة انخراط الطبقة السياسية بكل مكوناتها في هذه العملية, مشيرا الى أنه في ظل الوضع الدولي الراهن, فإن البلاد "بحاجة اليوم إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية, حيث يبقى ولاؤنا للجزائر".

من جهة أخرى, توقف السيد عصماني عند "الموقف المشرف للجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية, انطلاقا من عقيدتها النوفمبرية الراسخة".

و في الملف الاجتماعي, أكد رئيس الحزب أنه لمس لدى رئيس الجمهورية "إرادة ثابتة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن", وهو التوجه الذي تبرزه --مثلما قال-- الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في هذا المجال.

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 19:03
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رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 17:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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