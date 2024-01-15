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تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 17:26     الفئـة : الجـزائـر
تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

الجزائر- تم يوم الإثنين بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027) التي تم إطلاقها شهر يوليو الفارط، وذلك تحت إشراف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي.

و يتشكل أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية.

و يأتي هذا التنصيب عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهمة وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.

إقرأ أيضا :  تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد غدا 

للإشارة, سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والاستشارية.

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 17:55
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تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 17:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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