تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد غدا الاثنين

الجزائر - سيتم غدا الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح نفس المصدر أن هذا التنصيب يأتي "عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهمة وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها" وفي إطار "متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2023-2027) التي تم إطلاقها شهر يوليو الفارط تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة تضم في عضويتها "ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية", حيث سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها "جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والاستشارية".