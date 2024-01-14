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وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:39     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- أعرب وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلة الصحفي بالتلفزيون الجزائري, ابراهيم سبعون، الذي وافته المنية اليوم الاحد.

وتقدم وزير الاتصال ب "أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد خاصة وزملائه بالتلفزيون الجزائري والأسرة الإعلامية كافة, راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

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وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:39     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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