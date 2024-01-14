وتقدم وزير الاتصال ب "أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد خاصة وزملائه بالتلفزيون الجزائري والأسرة الإعلامية كافة, راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون
أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:39 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أعرب وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلة الصحفي بالتلفزيون الجزائري, ابراهيم سبعون، الذي وافته المنية اليوم الاحد.
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