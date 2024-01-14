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الجزائر ونيكاراغوا يتقاسمان قيم الدفاع عن السيادة وإحترام القانون الدولي

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:30     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر ونيكاراغوا يتقاسمان قيم الدفاع عن السيادة وإحترام القانون الدولي

الجزائر- أكد السفير الجديد لجمهورية نيكاراغوا بالجزائر، السيد كارلوس ادواردو دياز مورييرا، يوم الأحد، أن بلاده تتقاسم مع الجزائر "القيم السامية المتعلقة بالدفاع عن السيادة الوطنية وإحترام القانون الدولي".

و في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بصفته سفيرا جديدا لنيكاراغوا لدى الجزائر, أوضح السيد مورييرا أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى "إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الجزائر ونيكاراغوا بما يعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين والشعبين في المسائل المتصلة بالتعليم والثقافة والاقتصاد والمالية وكذا القيم السامية التي يتقاسمها البلدان فيما يتعلق بالدفاع عن سيادتنا الوطنية''.

و أضاف قائلا: "ندرك القيم السامية التي تميز البلدين والمتمثلة, قبل كل شيء, في احترام القانون الدولي ووحدة شعبينا''، مشيرا الى أنه قام بنقل "التحيات الأخوية للرئيس دانيال أورتيغا ونائبته, السيدة روساريو موريو, الى الرئيس تبون".

للتذكير, جرت المراسم بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 19:48
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الجزائر ونيكاراغوا يتقاسمان قيم الدفاع عن السيادة وإحترام القانون الدولي
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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