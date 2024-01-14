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الجزائر/سوريا: إرادة قوية في الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:16     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر/سوريا: إرادة قوية في الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات

الجزائر - أكد السفير الجديد لسوريا لدى الجزائر، السيد ماهر عنان بدور، يوم الأحد، على الإرادة القوية لبلاده في الإرتقاء بعلاقاتها الثنائية مع الجزائر إلى أعلى المستويات.

و في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بصفته سفيرا جديدا لسوريا لدى الجزائر, قال السفير السوري: "كان لي الشرف أن ألتقي رئيس الجمهورية الذي استمعت منه الى شرح كامل ومفصل لرؤيته في تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وسوريا, وهو يلتقي في رؤيته بشكل كبير ويتطابق مع الرئيس بشار الاسد الذي يولي للعلاقات الثنائية مع الجزائر اهتماما كبيرا".

و في ذات السياق، أعرب الدبلوماسي السوري عن أمله في أن يوفق مع سفير الجزائر بدمشق، السيد كمال بوشامة، في تنفيذ توجيهات الرئيسين تبون و الأسد من أجل "الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين الى أعلى المستويات".

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 19:20
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الجزائر/سوريا: إرادة قوية في الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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