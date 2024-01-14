Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة يشارك الجالية الوطنية بفرانكفورت إحتفالات رأس السنة الأمازيغية

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:50     الفئـة : الجـزائـر

 

الجزائر - شارك مجلس الأمة الجالية الوطنية بفرانكفورت (ألمانيا) إحتفالات رأس السنة الأمازيغية الجديدة، وهذا في إطار "تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد والحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الثقافي الجزائري"، حسب ما أورده يوم الأحد بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن "مجلس الأمة، ممثلا في رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج, شارك أمس السبت في الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية التي نظمتها الجمعية الجزائرية للطلبة والأكاديميين بالتعاون مع القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت".

و شكلت هذه المناسبة --مثلما أشار إليه البيان-- "فرصة للوقوف على انشغالات واهتمامات الجالية الوطنية بألمانيا, في سياق الاهتمام الذي توليه الجزائر الجديدة التي يرسى دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجاليتنا في الخارج".

كما شكلت الاحتفالية "سانحة لتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد والحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الثقافي الجزائري", وفقا لذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يشارك الجالية الوطنية بفرانكفورت إحتفالات رأس السنة الأمازيغية
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.14

المنيعة: أكثر من 40 مشاركا في صالون الفلاحة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية في…

24.01.14

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: فضاء جديد إلكتروني لإبراز فرص الاستثمار

24.01.14

وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

24.01.14

مختار ديدوش يدعو الحرفيين إلى الإعتماد على التسويق الإلكتروني للترويج لمنتجاتهم

24.01.14

الجزائر ونيكاراغوا يتقاسمان قيم الدفاع عن السيادة وإحترام القانون الدولي

24.01.14

العدوان على غزة: القطاع أمام كارثة حقيقية متعددة الأوجه

الأكثــر قـراءة

24.01.11

السيد بوغالي يجري بطهران محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

24.01.11

السنة الميلادية الجديدة: رئيس الجمهورية يهنئ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

24.01.11

مجلس الأمة: استئناف الجلسات العامة يوم الاثنين المقبل

24.01.11

السيد قوجيل يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

24.01.10

السنة الأمازيغية الجديدة: أهمية إبراز الأبعاد التاريخية والثقافية للهوية الوطنية

24.01.11

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول العام الأمازيغي الجديد