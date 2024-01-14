مجلس الأمة يشارك الجالية الوطنية بفرانكفورت إحتفالات رأس السنة الأمازيغية

الجزائر - شارك مجلس الأمة الجالية الوطنية بفرانكفورت (ألمانيا) إحتفالات رأس السنة الأمازيغية الجديدة، وهذا في إطار "تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد والحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الثقافي الجزائري"، حسب ما أورده يوم الأحد بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن "مجلس الأمة، ممثلا في رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج, شارك أمس السبت في الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية التي نظمتها الجمعية الجزائرية للطلبة والأكاديميين بالتعاون مع القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت".

و شكلت هذه المناسبة --مثلما أشار إليه البيان-- "فرصة للوقوف على انشغالات واهتمامات الجالية الوطنية بألمانيا, في سياق الاهتمام الذي توليه الجزائر الجديدة التي يرسى دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجاليتنا في الخارج".