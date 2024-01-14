السفير الجديد لباكستان يشيد بالعلاقات الجيدة والوطيدة بين الجزائر وبلاده

و في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بصفته سفير جديدا لباكستان لدى الجزائر, أوضح السيد غودارو أن البلدين "لديهما علاقات جيدة تعود إلى أزيد من ستين سنة", مذكرا بأن بلاده كانت من الدول الأوائل التي اعترفت بالجزائر وأقامت علاقات دبلوماسية معها.

و أضاف السفير الباكستاني أن الجزائر وبلاده "يعملان معا في جميع المجالات قصد إقامة علاقات وطيدة ويتعاونان في المحافل الدولية, على غرار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

و أكد أن باكستان "ستواصل التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات, لاسيما في مجال المبادلات التجارية", معربا عن إرادته في "العمل جاهدا على تعزيز هذه العلاقات الجيدة".