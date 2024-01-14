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السفير الجديد لباكستان يشيد بالعلاقات الجيدة والوطيدة بين الجزائر وبلاده

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:33     الفئـة : الجـزائـر
السفير الجديد لباكستان يشيد بالعلاقات الجيدة والوطيدة بين الجزائر وبلاده

الجزائر - أشاد السفير الجديد لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر، السيد خالد حسين غودارو، بالعلاقات الثنائية "الجيدة والوطيدة" التي تجمع بين البلدين منذ أزيد من ستين عاما، والتي تشمل مختلف المجالات.

و في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بصفته سفير جديدا لباكستان لدى الجزائر, أوضح السيد غودارو أن البلدين "لديهما علاقات جيدة تعود إلى أزيد من ستين سنة", مذكرا بأن بلاده كانت من الدول الأوائل التي اعترفت بالجزائر وأقامت علاقات دبلوماسية معها.

و أضاف السفير الباكستاني أن الجزائر وبلاده "يعملان معا في جميع المجالات قصد إقامة علاقات وطيدة ويتعاونان في المحافل الدولية, على غرار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

و أكد أن باكستان "ستواصل التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات, لاسيما في مجال المبادلات التجارية", معربا عن إرادته في "العمل جاهدا على تعزيز هذه العلاقات الجيدة".

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 18:59
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السفير الجديد لباكستان يشيد بالعلاقات الجيدة والوطيدة بين الجزائر وبلاده
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:33     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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