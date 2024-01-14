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المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:17     الفئـة : الجـزائـر
المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

الجزائر- تقدمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى أسرة الصحفي بالتلفزيون الجزائري، إبراهيم سبعون، الذي وافته المنية يوم الأحد إثر وعكة صحية ألمت به.

و جاء في التعزية: "تتقدم المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي إبراهيم سبعون، رئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وإلى الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته". 

إقرأ أيضا:    الصحفي بالتلفزيون الجزائري إبراهيم سبعون في ذمة الله

 

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 17:36
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المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 17:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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