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مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 15:23     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة

الجزائر - يعقد مجلس الأمة غدا الاثنين جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذه الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة من قبل ممثل الحكومة ثم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي قبل الشروع في المناقشة من قبل أعضاء المجلس.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 16:31
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مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 15:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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