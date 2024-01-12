Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تزكية السيد فاتح بوطبيق رئيسا لحزب جبهة المستقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - تم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, تزكية السيد فاتح بوطبيق, رئيسا لحزب جبهة المستقبل, خلفا للسيد عبد العزيز بلعيد.

وقد تمت تزكية السيد بوطبيق في هذا المنصب خلال أشغال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الثالث لحزب جبهة المستقبل الذي نظم تحت شعار "نلتزم لنستطيع", بحضور مسؤولي عدة أحزاب وطنية, وسفير دولة فلسطين, السيد فايز أبو عيطة, وممثل عن سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد السيد بوطبيق التزامه ب"الحوار الدائم" مع كافة الفاعلين من شركاء اجتماعين واقتصادين من أجل "توفير الجو الملائم لإنجاح مشروع الجزائر الجديدة", كما تعهد بمواصلة "النضال والعمل على بناء جزائر قوية متطورة ومزدهرة".

وبعد أن شدد على ضرورة "تشكيل جبهة وطنية قوية ترص صفوف كل الشعب الجزائري لتقوية الوحدة واللحمة الوطنية", أوضح أن جبهة المستقبل "ستنخرط في أي مبادرة سياسية تخدم المصالح العليا للوطن ومؤسسات الدولة, وتدعم الاستقرار الوطني".

كما أعلن الرئيس الجديد للحزب عن دعمه ل"مسار الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", وثمن في نفس السياق القرارات التي اتخذها لفائدة "الجبهة الاجتماعية من رفع الاجور ودعم القدرة الشرائية", إلى جانب القرارات التي تخص "انعاش الاقتصاد الوطني وتحفيزه".

كما أشاد بالدور "الطلائعي والريادي" التي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية, مجددا دعم حزبه لمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الصحراوي ومساعيه المشروعة لنيل حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

ونوه السيد بوطبيق أيضا, بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ل"الحفاظ على الأمن وحماية السيادة الوطنية".

وأعلن في الختام, أن حزبه سيؤسس قريبا "لأكاديمية سياسية تعمل على تطوير المهارات".

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه السفير الفلسطيني بالدعم الذي تقدمه الجزائر بقيادة الرئيس تبون للقضية الفلسطينية, مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "يستمد صموده في الدفاع عن حقوقه المشروعة من القيم النبيلة للثورة التحريرية الجزائرية".    

كما أشاد ممثل السفير الصحراوي  بدعم الجزائر للقضايا العادلة ونصرتها للشعوب المظلومة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تزكية السيد فاتح بوطبيق رئيسا لحزب جبهة المستقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.12

تزكية السيد فاتح بوطبيق رئيسا لحزب جبهة المستقبل

24.01.12

الذكرى ال22 لتأسيس مؤسسة بريد الجزائر: تنظيم الطبعة ال20 لنهائي المسيرة الوطنية لسعاة…

24.01.12

السلطات الصحية بغزة: الاحتلال الصهيوني يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية

24.01.12

رئيس جنوب إفريقيا تعليقا على الدعوى ضد الكيان الصهيوني: "لم أشعر بفخر كهذا من قبل"

24.01.12

لجنة حقوقية صحراوية تطالب المنتظم الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين من القمع…

24.01.12

افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للترقية العقارية والبناء العصري والديكور بالجزائر…

الأكثــر قـراءة

24.01.09

صدور النسخة الإنجليزية لمجلة "الجيش" ابتداء من شهر يناير الجاري

24.01.10

بوغالي يدعو من طهران إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة

24.01.10

مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…

24.01.09

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- التشيك" 

24.01.10

مجلس الأمن الدولي: الجزائر تمتلك المصداقية للدفع بعجلة الإصلاح