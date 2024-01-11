السيد قوجيل يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

الجزائر - هنأ رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، الجزائريين بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974، معبرا عن فخره بالهوية العريقة للأمة الجزائرية وبموروثها الثقافي الأمازيغي الجامع بين التنوع الحضاري والوحدة الوطنية.

وكتب السيد قوجيل على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "‏في يناير الخير والرفاه، نحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974، لنجدد فخرنا بالهوية العريقة للأمة الجزائرية وبموروثنا الثقافي الأمازيغي الجامع بين التنوع الحضاري والوحدة الوطنية. نستلهم من ارتباط أسلافنا بالأرض وبالتماسك الاجتماعي ونحتفي بسنة وفيرة في جزائر جديدة تنعم بالخيرات".