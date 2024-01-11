السيد بوغالي يجري بطهران محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

الجزائر - أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالعاصمة الإيرانية, طهران, محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني, محمد باقر قاليباف, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة لفلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, التطرق الى "واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وسبل مواصلة الجهود الرامية إلى الرقي بالتعاون الثنائي نحو مزيد من الآفاق المزدهرة, لاسيما على المستوى البرلماني".

وفي هذا الصدد, أعرب السيد بوغالي عن "تقديره لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجتماع المتعلق بفلسطين", مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني "يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الـفلسطيني".

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ودعا الدول الإسلامية الى "الوقوف ضد هذا الكيان", مذكرا بأن ''قضية فلسطين اليوم ليست قضية إسلامية فحسب, بل هي قضية إنسانية تتطلب خلق الوحدة بين الدول العربية".

واعتبر رئيس المجلس أن "بعض الدول غير العربية وغير الإسلامية, بما في ذلك بعض دول أمريكا الجنوبية والوسطى وحتى الدول الأوروبية وجنوب إفريقيا, اتخذت مواقف قوية ضد الكيان الصهيوني", مؤكدا على "ضرورة التحرك من أجل أن تتحد كافة الدول العربية والإسلامية من أجل دعم وتحرير دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وبخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران, اعتبر السيد بوغالي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوة اقتصادية وأن هناك إمكانيات كثيرة تحظى بها", لافتا الى "إمكانية تنمية اقتصاد البلدين من خلال استثمار الطاقات وتطوير التعاون الثنائي".

من جهته, أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أهمية "تلاحم كافة الدول الاسلامية لنصرة فلسطين وتوظيف كافة إمكاناتها لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم", وفقا لذات المصدر.