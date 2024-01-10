مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

الجزائر- شارك مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة كان ممثلا في هذا الاجتماع بنائب الرئيس، أحمد خرشي، بصفته أيضا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

وخصص الاجتماع لمناقشة "عرض رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، المنتخبة شهر أكتوبر الماضي، والمتعلق بأولويات عهدتها في إطار استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي ومدى مطابقتها للموضوع العام للاتحاد لسنة 2024 حول تعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي مثلما أشار إليه البيان، على "أهمية ترقية العلاقات البرلمانية والدفع بدور الدبلوماسية البرلمانية المتعددة الأطراف، خدمة لمصلحة شعوب العالم" وكذا "البحث عن فعالية أكبر لضمان السلم في العالم، خاصة وأن مناطق عدة تشهد توترات وأزمات تستدعي العمل الجماعي والفعلي لتحقيق الاستقرار الدولي".

وإلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية "مسائل تنظيمية تحضيرا للجمعية العامة القادمة للاتحاد، وذلك بصفتها الهيئة الإدارية لهذا التنظيم البرلماني الدولي".