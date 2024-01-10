Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 17:08     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

الجزائر- شارك مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة كان ممثلا في هذا الاجتماع بنائب الرئيس، أحمد خرشي، بصفته أيضا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

وخصص الاجتماع لمناقشة "عرض رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، المنتخبة شهر أكتوبر الماضي، والمتعلق بأولويات عهدتها في إطار استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي ومدى مطابقتها للموضوع العام للاتحاد لسنة 2024 حول تعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي مثلما أشار إليه البيان، على "أهمية ترقية العلاقات البرلمانية والدفع بدور الدبلوماسية البرلمانية المتعددة الأطراف، خدمة لمصلحة شعوب العالم" وكذا "البحث عن فعالية أكبر لضمان السلم في العالم، خاصة وأن مناطق عدة تشهد توترات وأزمات تستدعي العمل الجماعي والفعلي لتحقيق الاستقرار الدولي".

وإلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية "مسائل تنظيمية تحضيرا للجمعية العامة القادمة للاتحاد، وذلك بصفتها الهيئة الإدارية لهذا التنظيم البرلماني الدولي".

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 17:08     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.10

السيد بوغالي يدعو من طهران إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة

24.01.10

كاس افريقيا للأمم 2023: المدربون الأفارقة متواجدون بقوة في "كان" كوت ديفوار 

24.01.10

الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس: داربي شباب بلوزداد - مولودية الجزائر قمة الجولة ال13

24.01.10

بوبكر قادري: كاتب أفنى 25 عاما من عمره لترقية الثقافة الأمازيغية

24.01.10

يناير بغرداية : "رفيس" الطبق التقليدي الذي يزين مائدة إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة

24.01.10

صناعة: السيد عون يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الأكثــر قـراءة

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

24.01.09

الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التأكيد على أهمية تكثيف علاقات التعاون في كافة المجالات

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…