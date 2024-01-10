الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, خلال الفترة الممتدة من 1 الى 9 يناير الجاري, من إحباط محاولات إدخال أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط أزيد من 8 كلغ من الكوكايين وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 جانفي 2024, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي في إطار "مكافحة الإرهاب, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 61 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و18 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 8,3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1202231 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 208 شخص وضبطت 48 مركبة و 232 مولدا كهربائيا و 124 مطرقة ضغط و 24 جهازا للكشف عن المعادن و 46 قنطارا من خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 59 شخصا آخر وضبط مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و 31 بندقية صيد ومسدس (1) آلي و 47968 لتر من الوقود و 271 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و 15 قنطارا من مادة التبغ و 13462 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى, "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 339 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".