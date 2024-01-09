الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التأكيد على أهمية تكثيف علاقات التعاون في كافة المجالات

الجزائر - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر, السيد توماس إيكارت, اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف علاقات التعاون بين الجانبين (الجزائر والاتحاد الأوروبي) مع ضرورة بحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في كافة المجالات.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد إيكارت أن المحادثات مع الرئيس تبون "كانت جد ثرية وتناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي", مبرزا أن "الأجندة الجزائرية-الأوروبية تطرح الكثير من الفرص لبلوغ علاقات معمقة أكثر في المستقبل".

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وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر إلى أنه "تم الاتفاق على تكثيف العلاقات في كافة المجالات، التجارية منها والاجتماعية والأمنية والسياسية", مضيفا أن الطرفين "اتفقا على بحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في كافة المجالات المعنية".