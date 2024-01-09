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السيد بوغالي يشارك بطهران في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 15:43     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يشارك بطهران في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر - يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, ابراهيم بوغالي, في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة التابعة للاتحاد, المقرر غدا الأربعاء بالعاصمة الإيرانية, طهران, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع تقرر بعد "التشاور بين السيد بوغالي، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد، مع السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، وذلك للنظر في كيفية بلورة رد فعل من قبل هذه الهيئة البرلمانية على المستويات الخطيرة التي بلغها العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية".

ويأتي هذا الاجتماع --يضيف البيان-- "استكمالا للمساعي المستمرة التي بادر بها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لوقف الهمجية الصهيونية, والتي كان آخرها الاجتماع الافتراضي للاتحاد الذي ترأسه السيد بوغالي شهر أكتوبر الماضي, أياما قليلة بعد شن العدوان على قطاع غزة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 جانفي 2024 15:48
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السيد بوغالي يشارك بطهران في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 15:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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