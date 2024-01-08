عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

الجزائر - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, اليوم الاثنين, عن صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم بالجزائر, وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي تصريح ل /وأج, أوضح السيد بداري أنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم أمس الأحد, سيتم صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر".

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للإشارة، كان سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة, قد ثمن عاليا توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر والتكفل بهم عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني, مجددا شكره للجزائر على مواقفها الثابتة ودعمها اللامتناهي للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر, خلال ترؤسه، أمس الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر بهدف التكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.