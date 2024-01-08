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وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر
وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

الجزائر - توجه الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة، وائل الدحدوح اليوم الإثنين، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري نظير التضامن والتعاطف الدائم مع القضية الفلسطينية.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، تقدم الصحفي الفلسطيني بالشكر للرئيس عبد المجيد تبون على برقية التعزية التي بعث بها اثر استشهاد نجله حمزة وائل الدحدوح أمس الأحد، قائلا : "سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، من غزة المحاصرة المحاربة، تقبل تحياتي شخصيا وتحيات ما تبقى من أسرتي و أقاربي وتحية الفلسطينيين عموما، و أشكركم على اللفتة الجميلة وعلى هذه التعازي وهذا التعاطف والتضامن".

ونوه وائل الدحدوح، في تصريحه، بالجهود التي يبذلها الرئيس تبون والشعب الجزائري، قائلا في السياق: "بارك الله في جهودكم وفي كل ما تفعلونه لنصرة الشعب الفلسطيني وجزاكم الله عنا كل خير وتحياتي من خلالك الى الشعب الجزائري الحبيب".

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وأضاف بالقول: "تربينا وترعرعنا في فلسطين على أننا والشعب الجزائري شعب واحد وليس شعبان، وقضية واحدة"، معربا عن تطلعه للقاء الجزائريين عن قريب في ظروف افضل، يتمناها ان تكون في القدس المحررة.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد بعث ببرقية تعزية الى الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة وائل الدحدوح و عائلته، اثر اغتيال نجله حمزة وائل الدحدوح من قبل الكيان الصهيوني الذي قصف مركبة كان يستقلها في منطقة "المواصي"، غربي خانيونس بقطاع غزة، وهو ما أدى الى استشهاد الصحفي الشاب الآخر مصطفى ثريا.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 19:06
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وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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