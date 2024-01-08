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السيد مقرمان يستقبل رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 18:25     الفئـة : الجـزائـر
السيد مقرمان يستقبل رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية

الجزائر - استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، جاسبر فيك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال اللقاء -حسب البيان- استعراض العلاقات السياسية "المتميزة" بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

كما سمح هذا الاجتماع بالتطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة الساحل.

وبهذه المناسبة، استعرض السيد مقرمان  "الخطوات والجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في دول المنطقة وكذا في مكافحة الإرهاب ومختلف الآفات التي تعاني منها المنطقة، كما استعرض الأولويات التي ستدافع عنها خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، يضيف ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد مقرمان يستقبل رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 18:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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