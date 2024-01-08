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الاعتداء الارهابي على محافظة كرمان: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ايران بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:27     الفئـة : الجـزائـر
الاعتداء الارهابي على محافظة كرمان: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ايران بالجزائر

الجزائر - وقع رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, باسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بمقر سفارة إيران بالجزائر, على سجل التعازي إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محافظة كرمان, جنوبي إيران, متسببا في إزهاق العديد من الأرواح البريئة.

وجاء في نص التعزية: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الإرهابي المزدوج الجبان الذي استهدف يوم الخميس 3 يناير 2024 محافظة كرمان، جنوبي إيران، والذي تسبب في إزهاق العديد من الأرواح البشرية البريئة".

"وبهذه المناسبة الأليمة وأمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بالشعب الإيراني الشقيق" -- يضيف السيد قوجيل-- "نتقدم لكم، باسم السيد رئيس الجمهورية والجزائر شعبا وحكومة، بتعازينا الخالصة وبأصدق مشاعر المؤازرة والتضامن مع عائلات الضحايا ومع الشعب الإيراني الشقيق".

وتابع قائلا: "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الهمجي الأعمى لتدرك أيما إدراك مدى خطورة هذه الآفة التي لا تحدها حدود الدول ولا القيم الحضارية الإنسانية، لتعبر عن تضامنها التام مع إيران الشقيقة في محنتها، كما أنها لن تدخر جهدا في حث المجتمع الدولي على تعزيز الجهود المشتركة للتصدي لظاهرة الإرهاب".

وخلص الى القول: "واذ نقف إجلالا واحتراما لأرواح ضحايا هذا الاعتداء الشنيع, نجدد تعازينا للشعب الإيراني الشقيق وتضامننا معه".

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 13:32
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الاعتداء الارهابي على محافظة كرمان: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ايران بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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