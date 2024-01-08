سفير فلسطين بالجزائر يثمن عاليا توجيهات الرئيس تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطينيين

وقال السيد ابو عيطة في تصريح ل/وأج : "نثمن ونقدر عاليا للسيد الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاته الفورية للتكفل بالطلبة الفلسطينيين بالجزائر".
و أردف الدبلوماسي الفلسطيني قائلا : "لقد تكرم السيد الرئيس بقرار التكفل بالطلبة الفلسطينيين في الجزائر", مجددا شكره "للرئيس تبون ولدولة الجزائر الشقيقة على المواقف الثابتة والدعم المتواصل واللامتناهي للشعب الفلسطيني في كل المجالات".
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و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر, أمس الأحد, خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر, بهدف التكفل بهم "فورا" عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.