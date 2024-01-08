فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار قريبا -

بورصة: قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات تحفز السوق المالي -

الرابطة الأولى- موبيليس : وفاق سطيف - شباب بلوزداد, مباراة بست نقاط في سطيف -

تكوين و تعليم مهني : التطوير المستمر لخدمات منصة تسيير يسهم في تحقيق هدف التحول الرقمي -

الاعتداء الارهابي على محافظة كرمان: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ايران بالجزائر -

رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح -

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: توقيع اتفاقيتين لفائدة مهنيي السياحة والصناعة التقليدية -

سفير فلسطين بالجزائر يثمن عاليا توجيهات الرئيس تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطينيين -

كأس افريقيا 2023 : المنتخب الوطني يجري الحصة التدريبية السابعة بتعداد مكتمل -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب السيد علي بداوي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني -

فتح التسجيلات للحصول على بطاقة المقاول الذاتي إبتداء من 20 يناير -

عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة -

سحب قرعة كأس الجزائر 2023-2024: شبيبة القبائل-شباب بلوزداد، تتصدر قمة مباريات الدور الـ32 -

المجلس الإسلامي الأعلى يعرب عن إستغرابه للبيان الأمريكي حول الحرية الدينية في الجزائر -

حادثة تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران: إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت -

البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر -

كأس افريقيا للأمم 2023: أبيدجان تحتضن الطبعة الرابعة والثلاثين للرحلة القارية الطويلة -

كأس افريقيا 2023: المنتخب الجزائري في رحلة البحث عن التاج الافريقي -

المقاولون الذاتيون يستفيدون من نظام ضريبي تفضيلي بموجب قانون المالية 2024 -