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سفير فلسطين بالجزائر يثمن عاليا توجيهات الرئيس تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطينيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 12:15     الفئـة : الجـزائـر
سفير فلسطين بالجزائر يثمن عاليا توجيهات الرئيس تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطينيين

الجزائر - ثمن سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة, اليوم الاثنين عاليا توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر والتكفل بهم, عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني, مجددا شكره للجزائر على مواقفها "الثابتة" و دعمها "اللامتناهي" للشعب الفلسطيني.

وقال السيد ابو عيطة في تصريح ل/وأج : "نثمن ونقدر عاليا للسيد الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاته الفورية للتكفل بالطلبة الفلسطينيين بالجزائر".

و أردف الدبلوماسي الفلسطيني قائلا : "لقد تكرم السيد الرئيس بقرار التكفل بالطلبة الفلسطينيين في الجزائر", مجددا شكره "للرئيس تبون ولدولة الجزائر الشقيقة على المواقف الثابتة والدعم المتواصل واللامتناهي للشعب الفلسطيني في كل المجالات".

اقرأ أيضا :  رئيس الجمهورية يأمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا

و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر, أمس الأحد, خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر, بهدف التكفل بهم "فورا" عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 12:54
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سفير فلسطين بالجزائر يثمن عاليا توجيهات الرئيس تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطينيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 12:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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