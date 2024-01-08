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حادثة تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران: إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 08:53     الفئـة : الجـزائـر
حادثة تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران: إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت

الجزائر- أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران أمس الأحد أوامر بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران الحبس المؤقت، على خلفية حادث تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس (فرنسا) بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

و جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية (مجلس قضاء وهران) أنه و"عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران الرأي العام, أنه تبعا لنتائج التحقيق الابتدائي الذي أجرته مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي في واقعة تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات لطائرة تابعة لأسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران في رحلتها المتوجهة إلى باريس بتاريخ 28 ديسمبر 2023, تم يوم (الأحد) الموافق ب7 جانفي 2024 فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط و أعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك و تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر، و ذلك طبقا للمواد 290 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات و 205 و 206 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني".

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و أضاف البيان "تم استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق و الذي اصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت".

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 09:11
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حادثة تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران: إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 08:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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