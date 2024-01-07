كأس افريقيا 2023: المنتخب الجزائري في رحلة البحث عن التاج الافريقي -

المقاولون الذاتيون يستفيدون من نظام ضريبي تفضيلي بموجب قانون المالية 2024 -

رئيس الجمهورية يأمر باستحداث مخابر في الموانئ والمطارات لضمان المراقبة الصحية للمواد المستوردة -

رئيس الجمهورية يأمر بتعميق الدراسة بخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص -

رئيس الجمهورية يأمر باسترجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار وتوجيهه للاستثمار -

رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إنجاز مشروع المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود -

رئيس الجمهورية يأمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا -

بارا-جيدو(ذوي الاحتياجات الخاصة):الجزائري عبد القادر بوعمار يرتقي الى المركز ال13 -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

باتنة : القناة الجديدة لتحويل المياه إلى سد كدية المدور دعامة الماء الشروب و السقي الفلاحي -

حفر الآبار: منح أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة خلال 11 شهرا من 2023 -

كأس افريقيا 2023: بعد مرور 40 سنة ... القافلة الافريقية تحط رحالها من جديد بكوت ديفوار -

وفاة الصحفية السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية محمد عزيزي دليلة -

الشيخ صادق أبجاوي، أحد أشهر أصوات الحوزي و الأندلسي -

الدورة العادية الثانية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني -

حزب جبهة التحرير الوطني: المصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي -

تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج -

برنامج عدل 3: وزير السكن يترأس اجتماعا لدراسة الجوانب التقنية لعملية الاكتتاب -

مواصلة عمليات التشجير على مستوى مختلف بلديات ولاية الجزائر -