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رئيس الجمهورية يأمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 19:17     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يأمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر بهدف التكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن "السيد الرئيس أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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رئيس الجمهورية يأمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 19:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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