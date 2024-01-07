النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل :

"ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعروضا حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.

عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين وكذا مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بخصوص مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص:

ـ أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه.

عرض حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود:

ـ أكد السيد الرئيس على الأهمية الاقتصادية للمشروع، داعيا إلى الإسراع في الإنجاز لبدء الاستغلال، تقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت والتوجه نحو تصديرهما.

ـ شدد السيد الرئيس على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعين على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.

بخصوص عرض حول الإجراءات المتخذة لمراقبة وفرة المواد الواسعة الاستهلاك:

ـ أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون.

ـ كما أصدر السيد الرئيس تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات التي يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية.

بخصوص بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية:

ـ ثمن السيد الرئيس توجه الدولة نحو خلق المزيد من الفضاءات الخلاقة للشغل والثروة، معتبرا المقاولة الذاتية قيمة مضافة للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة.

ـ كما شدد السيد الرئيس على ضرورة ألا يكون هناك تداخل فيما بين مهن المقاولاتية وبعض المهن الحرفية الحرة حتى لا تتأثر، حيث يهدف هذا النظام إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي بموجب قانون المالية 2024.

ـ ستسمح صفة المقاول الذاتي للشباب بالاستفادة من إعفائهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء اداري مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقم ومؤشر عليه.

ـ يوفر النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي التغطية والضمان الاجتماعيين.

ـ ضرورة أن يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته بهدف استقطاب الشباب والمشاريع معا.

توجيهات عامة:

ـ أمر السيد الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم فردية لتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة".