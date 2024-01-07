حزب جبهة التحرير الوطني: المصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي

الجزائر - صادقت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنعقدة في دروتها العادية الثانية، اليوم الاحد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، إلى جانب النظام الداخلي للحزب ولجانه الدائمة.

وفي ختام أشغال هذه الدورة التي أشرف عليها الأمين العام للحزب, عبد الكريم بن مبارك, تمت المصادقة على قائمة أعضاء المكتب السياسي وعددهم 13 تمت تزكيتهم من طرف اللجنة المركزية وأغلبهم وجوه جديدة لم تكن ضمن التشكيلة السابقة.

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وبعد عرض تقرير اللجنة المركزية, تمت المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي للحزب وعلى أعضاء اللجان الدائمة المتمثلة في لجان الاستشراف, المالية, الرقابة والانضباط.

وبهذا الخصوص, أعلن السيد بن مبارك عن استحداث لجان خاصة "حسب الحاجة"، وهذا بموجب القانون الأساسي الذي يمنح الأمين العام للحزب الحق في تشكيل لجان جديدة.