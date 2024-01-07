رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعروضا منها مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.