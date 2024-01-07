رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل المدير السياسي بوزارة الدفاع لفيدرالية ألمانيا

الجزائر - استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم الأحد, المدير السياسي بوزارة الدفاع لفيدرالية ألمانيا, مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع, السيد جاسبر فيك, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل هذا الأحد 7 يناير 2024، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد جاسبر فيك، المدير السياسي بوزارة الدفاع لفيدرالية ألمانيا، مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى".

وقد حضر اللقاء ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب سفيرة ألمانيا بالجزائر وأعضاء الوفد الألماني الزائر.

وخلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- استعرض الطرفان "فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما تناولا "التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما وكذا حوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية على وجه الخصوص" وتبادلا "وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة رحب في مستهلها بالمسؤول الألماني والوفد المرافق له، مؤكدا "إرادة البلدين في تمتين أواصر التعاون العسكري الثنائي بما يتوافق وجودة العلاقات التي تربط بين الجزائر وفدرالية ألمانيا".

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذا الخصوص: "يطيب لي، مرة أخرى، أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي", مضيفا بالقول: "إن زيارتكم هذه تعكس إرادة بلدينا في تمتين أواصر التعاون العسكري بيننا وبحث سبل ووسائل تعزيزه بما يتوافق مع جودة العلاقات التي تربط بين الجزائر وفدرالية ألمانيا. ولذلك فإنني على قناعة تامة بأن لقاءنا، اليوم، سيكون مثمرا وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع''.

كما أكد الفريق أول "عزم الجيش الوطني الشعبي على تعزيز التعاون العسكري مع الشريك الألماني وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من الطرفين".

وتابع قائلا: "أريد أن أشدد على أن فيدرالية ألمانيا تبقى شريكا نوعيا للجزائر, نحرص كثيرا على تعزيز علاقاتنا الثنائية معه", ليضيف في هذا الصدد: "أؤكد لكم عزمنا على تعزيز تعاوننا العسكري أكثر فأكثر وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من طرف مؤسستينا".

من جهته, أشاد السيد جاسبر فيك بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له وكذا بـ"الإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهذا بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية, مثلما أشار إليه بيان وزارة الدفاع الوطني.