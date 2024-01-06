عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر

وفي هذا الاطار, "أكد الوزير أحمد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي, السيد أنطوني بلينكن, أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية, وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها", يضيف ذات البيان.
اقرأ أيضا : عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
كما أشار السيد عطاف إلى "الحوار الذي أطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة", يؤكد نفس المصدر.