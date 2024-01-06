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عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 18:05     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر

الجزائر - أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت, عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر,  حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وفي هذا الاطار, "أكد الوزير أحمد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي, السيد أنطوني بلينكن, أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية, وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها", يضيف ذات البيان.

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كما أشار السيد عطاف إلى "الحوار الذي أطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة", يؤكد نفس المصدر.

آخر تعديل على السبت, 06 جانفي 2024 18:44
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عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 18:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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