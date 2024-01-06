سياحة صحراوية: الخط الجوي باريس/جانت ... خطوة لترقية السياحة الصحراوية بالجنوب الكبير -

تمويل اقتناء السيارات: البنوك تعرض قروضا إسلامية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة -

كأس افريقيا للأمم 2023 : عمورة ضمن قائمة 10 لاعبين يجب متابعتهم بكوت ديفوار -

عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي -

وزارة الصحة تفند تصريحات ومعلومات مغلوطة تتعلق بحالات كوفيد-19 -

لقاء تقييمي وطني لإطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات -

تسجيل تطور ملحوظ في هياكل وخدمات البريد خلال الأربع سنوات الأخيرة -

البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج : تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب -

الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية ببسكرة: أكثر من 20 ألف زائر لأجنحة العرض -

الدعوة الى إدراج أدوية مبتكرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي -

وفاة المجاهدة شعبان فاطمة عن عمر ناهز ال83 سنة -

فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة إلى 22600 شهيدا ونحو 58 ألف مصاب -

الصندوق الوطني للتقاعد يتحصل على وسم جودة الاستقبال الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس -

فلسطين: استمرار العدوان وزيادة المستوطنات في الضفة الغربية لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد -

تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بولايات البويرة وتيزي وزي وبجاية -

سكك حديدية: مجمع جيتراما يتطلع للمساهمة في تقليص آجال إنجاز المشاريع -

الرابطة الأولى: و.سطيف في الوصافة مؤقتا ونجم بن عكنون يسجل أول فوز له -

يوم بدون سيارات: تنظيم عدة نشاطات تربوية وترفيهية -