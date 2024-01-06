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عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 17:37     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, مساء اليوم السبت, اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي, السيد أنطوني بلينكن, وفق ما افاد به بيان للوزارة.

وقد كانت هذه المكالمة -بحسب البيان- "فرصة لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر, لا سيما تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر, وكذا الأوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين, إلى جانب قضية الصحراء الغربية وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة".

آخر تعديل على السبت, 06 جانفي 2024 18:30
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عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 17:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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