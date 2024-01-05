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وفاة مناصر لفريق عين تيموشنت : رئيس الجمهورية يتقدم بتعازيه الى أسرة الفقيد والى الفريق

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 22:54     الفئـة : الجـزائـر
وفاة مناصر لفريق عين تيموشنت : رئيس الجمهورية يتقدم بتعازيه الى أسرة الفقيد والى الفريق

الجزائر- تقدم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, إثر حادث الحافلة الأليم الذي أودى بحياة مناصر وفي لفريق عين تيموشنت, بتعازيه الخالصة لأسرة المناصر وإلى الفريق.

و كتب رئيس الجمهورية على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي : "إثر حادث الحافلة الأليم الذي أودى بحياة مناصر وفي، لفريق عين تيموشنت، أتقدم بتعازي الخالصة إلى أسرة الفقيد وإلى كل الفريق، وأدعو بالشفاء العاجل لباقي المصابين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة مناصر لفريق عين تيموشنت : رئيس الجمهورية يتقدم بتعازيه الى أسرة الفقيد والى الفريق
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 22:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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