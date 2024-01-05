بن قرينة: ضرورة رفع أداء الهياكل المحلية لحركة البناء الوطني

و خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني السنوي للهياكل, الذي جمع رؤساء المكاتب الولائية ومسؤولي التنظيم, أبرز السيد بن قرينة أهمية الرفع من أداء الهياكل المحلية "بما يتماشى مع الرؤية السياسية للحركة وبرنامجها السنوي والاستعداد الجدي للاستحقاقات الوطنية لسنة 2024".
و أكد في هذا الإطار, أن حركة البناء الوطني قد تمكنت, عموما, من إنجاز ما يتضمنه دفتر الشروط الخاص بها, مرجعا الفضل في ذلك إلى "التزام" أعضائها, متوقفا بالمقابل عند "بعض التقصير" المسجل على مستوى عدد من البلديات والولايات.
و أوضح, في ذات السياق, أن هذا اللقاء التقييمي يشكل فرصة لتحديد الأسباب التي تقف وراء ذلك, بحيث سيتوج بإسداء توجيهات تخص "تعزيز الحضور الميداني والانتشار الشعبي" للحركة عبر الوطن.