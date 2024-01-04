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جبهة المستقبل: عبد العزيز بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:54     الفئـة : الجـزائـر
جبهة المستقبل: عبد العزيز بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

الجزائر - أعلن رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب الذي سيعقد مؤتمره الثالث من 11 إلى 13 يناير الجاري.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب, أوضح السيد بلعيد أن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس جبهة المستقبل, يعد "قرارا شخصيا ويهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على تماسك الحزب واستمرار نضاله".

وأضاف بأن الحزب "سيواصل عمله من أجل تحقيق مبادئ والأهداف المرجعية والمتمثلة في المساهمة في إثراء الساحة السياسية وبناء جزائر قوية في مختلف المجالات".

ودعا بالمناسبة مناضلي جبهة المستقبل إلى "العمل والوحدة من أجل تعزيز مكانة الحزب الذي اتخذ مبدأ الديمقراطية منهجا في تسيير شؤونه الداخلية بعيدا عن كل أشكال الاقصاء".

وعرج السيد بلعيد في ذات السياق, على أبرز المحطات التاريخية التي شهدها تطور تشكيلته السياسية التي تحضر لعقد مؤتمرها الثالث, مؤكدا على "مواصلة العمل إلى غاية تسليم المشعل للقيادة الجديدة التي ستتمخض عن هذا الموعد الهام في مسار تاريخ جبهة المستقبل".

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جبهة المستقبل: عبد العزيز بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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