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رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار 

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 13:52     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار 

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التكفل ب 50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل 2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار ممن قاموا بعملية التلقيح, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وجاء في بيان الاتحادية أن "رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أعطى توجيهاته، بخصوص تغطية 50 بالمئة من تكاليف السفر إلى كوت ديفوار لألفين (2000) مناصر عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر (تورينغ ألجيري)، وهذا للسماح لمشجعي الخضر ليكونوا قريبين من منتخب بلادهم خلال مباريات هذه المنافسة القارية".

وأضاف بيان الاتحادية أن "إجراء رئيس الجمهورية لفائدة مناصري الخضر, يأتي في إطار مرافقة ومساندة المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار والتي ستقام (من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 )".

وبهذه المناسبة, أعرب رئيس الفاف السيد وليد صادي عن شكره وامتنانه العميق للرئيس تبون على هذه المبادرة الجديرة بالثناء التي تعكس دعمه الدائم والثابت للمنتخب الوطني وللمشجعين.

 

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 13:55
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رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار 
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 13:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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