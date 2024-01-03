الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

الجزائر- أكد رئيس جمهورية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، يوم الأربعاء، أنه تم الإتفاق بين الجزائر وبلاده على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال التجاري.

و قال الرئيس السيراليوني في تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، أن لقاءه مع الرئيس تبون كان "مهما" وتم خلاله التطرق الى "المسائل ذات الإهتمام المشترك" والإتفاق على "تعزيز علاقاتنا الثنائية على جميع الأصعدة"، بالإضافة إلى "تبادل الخبرات في عدة مجالات والرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين".