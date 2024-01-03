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الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 18:29     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

الجزائر- أكد رئيس جمهورية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، يوم الأربعاء، أنه تم الإتفاق بين الجزائر وبلاده على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال التجاري.

و قال الرئيس السيراليوني في تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، أن لقاءه مع الرئيس تبون كان "مهما" وتم خلاله التطرق الى "المسائل ذات الإهتمام المشترك" والإتفاق على "تعزيز علاقاتنا الثنائية على جميع الأصعدة"، بالإضافة إلى "تبادل الخبرات في عدة مجالات والرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين".

و بعد أن ذكر بأن زيارته الى الجزائر تأتي في وقت شرع فيه البلدان في مباشرة عهدتهما كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الأممي, أكد الرئيس السيراليوني "تطابق المواقف بين البلدين فيما يخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنتهاكات وكذا حل قضية الصحراء الغربية في إطار المواثيق الدولية".

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 18:33
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الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 18:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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