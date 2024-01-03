الجزائر وسيراليون سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين

و قال رئيس الجمهورية خلال تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره السيراليوني، السيد جوليوس مادا بيو، أن "الجزائر وسيراليون، باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الامن, سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

و أكد الرئيس تبون أن البلدين سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الامن، من أجل "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الاوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني".

و بخصوص القضية الصحراوية, أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر وسيراليون "سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

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أضاف الرئيس تبون قائلا: "لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الامن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".

و أشار في هذا الصدد الى أنه اتفق مع رئيس جمهورية سيراليون على "الدعم والتنسيق المشترك في الاتحاد الافريقي للمساهمة في تعزيز السلم والامن في قارتنا وحل نزاعاتنا" مع "السعي الى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على افريقيا بالعمل على تمكين تمثيل عادل للقارة".