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رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني

الجزائر - إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، رئيس جمهورية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، حيث شكل اللقاء فرصة لتعميق التشاور والتبادل بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "إستقبل, اليوم, رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 2 إلى 4 جانفي 2024، بدعوة من رئيس الجمهورية".

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و تعكس هذه الزيارة --وفقا للمصدر ذاته-- "رغبة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بينهما"، كما أنها "تتيح لقائدي البلدين استعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون في مختلف المجالات بهدف بث ديناميكية جديدة لها".

كما تشكل هذه الزيارة التي "تتزامن مع مباشرة البلدين لولايتيهما كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025، فرصة لتعميق التشاور والتبادل بين رئيسي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر التطورات في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل'', يضيف البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 16:33
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رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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