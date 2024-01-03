رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني

و جاء في البيان: "إستقبل, اليوم, رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 2 إلى 4 جانفي 2024، بدعوة من رئيس الجمهورية".

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و تعكس هذه الزيارة --وفقا للمصدر ذاته-- "رغبة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بينهما"، كما أنها "تتيح لقائدي البلدين استعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون في مختلف المجالات بهدف بث ديناميكية جديدة لها".

كما تشكل هذه الزيارة التي "تتزامن مع مباشرة البلدين لولايتيهما كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025، فرصة لتعميق التشاور والتبادل بين رئيسي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر التطورات في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل'', يضيف البيان.