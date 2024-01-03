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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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اجتماع الحكومة: دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:59     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع الحكومة: دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية

الجزائر- درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية, وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية الذي تمت دراسته يأتي "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي".

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اجتماع الحكومة: دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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