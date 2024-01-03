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تنصيب شبكتين برلمانيتين للشباب والبيئة والمناخ 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:58     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بملحقة المجلس الشعبي الوطني (الجزائر العاصمة) تنصيب الشبكة البرلمانية للشباب والشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن تنصيب الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ يندرج في إطار مسعى "مرافقة المجلس لجهود الدولة في سياساتها، لاسيما من خلال اقتراح مشاريع قوانين والمساهمة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تواجهها بلادنا".

وبخصوص الشبكة البرلمانية للشباب، أوضح السيد بوغالي بأنها "ستعمل هي الاخرى على تنمية الثقافة السياسية لدى الشباب  باعتباره القوة الحقيقية التي تصنع التغيير والمستقبل".

ويترأس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، التي تتشكل من 22 عضوا، النائب عبد الله شنيني الذي اعتبر بدوره أن هذه الشبكة "ستعمل مع الوصاية وكل المتدخلين لتقديم اقتراحات حول التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تشكل تحديا عالميا".

وتضم الشبكة البرلمانية للشباب 95 عضوا برئاسة النائب عبد السلام باشاغا الذي ثمن استحداث هذه الشبكة بالمجلس الشعبي الوطني، منوها بالدور المنوط بها لنقل "انشغالات الشباب ومرافقة مختلف الهيئات الاستشارية الوطنية التي تعنى بهذه الفئة".

 

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تنصيب شبكتين برلمانيتين للشباب والبيئة والمناخ 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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