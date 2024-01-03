رئيس الجمهورية يخص نظيره السيراليوني باستقبال رسمي

وقد استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية قبل أن يستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.
وقبل ذلك، كان رئيس جمهورية سيراليون، قد توجه الى مقام الشهيد (الجزائر العاصمة) حيث وقف دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.
كما زار الرئيس السيراليوني الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات حول مختلف مراحل تاريخ الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالثورة التحريرية المجيدة.