رئيس الجمهورية يخص نظيره السيراليوني باستقبال رسمي

الجزائر - خص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء نظيره السيراليوني، السيد جوليوس مادا بيو، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية قبل أن يستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقبل ذلك، كان رئيس جمهورية سيراليون، قد توجه الى مقام الشهيد (الجزائر العاصمة) حيث وقف دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.