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رئيس الجمهورية يخص نظيره السيراليوني باستقبال رسمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 12:04     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يخص نظيره السيراليوني باستقبال رسمي

الجزائر - خص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء نظيره السيراليوني، السيد جوليوس مادا بيو، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية قبل أن يستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقبل ذلك، كان رئيس جمهورية سيراليون، قد توجه الى مقام الشهيد (الجزائر العاصمة) حيث وقف دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما زار الرئيس السيراليوني الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات حول مختلف مراحل تاريخ الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالثورة التحريرية المجيدة.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 12:11
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رئيس الجمهورية يخص نظيره السيراليوني باستقبال رسمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 12:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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