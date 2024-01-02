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الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 20:03     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

نيو يورك (الأمم المتحدة)- بدأت الجزائر, اليوم الثلاثاء, مع دخول العام الجديد, عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

وقد تم وضع العلم الوطني بمقر الامم المتحدة الى جانب اعلام الاعضاء الاخرين بمجلس الأمن من طرف الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة عمار بن جامع.

وبهذه المناسبة القى السيد بن جامع كلمة ابرز فيها اولويات عهدة الجزائر والتزاماتها لصالح السلم والامن في العالم .

وستكرس عهدة الجزائر, كما أكد عليه مرارا  رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعلاء صوت افريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة.

في يوم 6 يونيو 2023, صوت 184 بلدا من أصل 193 (95 في المائة من الأصوات) ب "نعم" لانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن لفترة 2024-2025, الى جانب سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 جانفي 2024 21:57
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الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 20:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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